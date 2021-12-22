Глава свердловского УФАС назвал скачок цен на стройматериалы сезонными колебаниями

Цены на стройматериалы пошли вниз вместе с окончанием строительного сезона, а их рекордное повышение было спровоцировано в основном ожиданиями продавцов. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава УФАС России по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

«Сейчас цены на стройматериалы в сегменте металлопродукции не растут. Если говорить о фанере и древесной продукции, то цены снизились. В первое полугодие, даже не все полугодие, а апрель-март, – в это время рост цен на древесную продукцию был связан с ожиданиями продавцов активного строительного сезона, и, соответственно, в преддверии этого строительного сезона пытались заработать. Сейчас активный строительный, дачный сезон закончен, цены снизились. Сезонные колебания были всегда, просто в этом году сезонные колебания были особенно ощутимыми в ценовом сегменте. Если в 2020 году стоимость металла в среднем за тонну составляла порядка 45-47 тысяч, то в этом году стоимость выросла до 80-90 тысяч за тонну. В два раза», – сообщил Дмитрий Шалабодов.

Добавим, строительные подрядчики говорят о почти стопроцентном росте цен на материалы. А застройщики Свердловской области грозились остановить строительство школ и детсадов, если им не дадут возможность увеличивать стоимость госконтарктов – все из-за подорожания материалов. Власти в этом вопросе пошли на уступку. Что касается частников, то многие просто отложили ремонты своих дач и домов до следующего года, так как не могли позволить себе покупку материалов по ценам этого года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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