Строители фиксируют очередной рост цен на материалы из-за введенных санкций

Строители в Свердловской области уже фиксируют очередной рост цен на стройматериалы из-за роста курса валют и санкций в отношении России. В связи с этим правительство просят внести правки в существующие постановления, чтобы можно было увеличивать стоимость контрактов до 50%.

«В связи с санкциями начался очередной скачок роста цен на стройматериалы. Строители уже фиксируют подорожание продукции Schneider Electric на 30%», -рассказал «Новому Дню» заместитель генерального директора по связям с общественностью «Уральского объединения строителей» и «Лиги проектных организаций» Денис Снетков. По его словам, эта тема в числе других обсуждалась на международном некоммерческом форуме по закупкам в строительстве и проектировании World Build/State Contract.

Строители направили в адрес правительства России письмо, в котором просят внести в постановления о закупках дополнительный критерий «заказчик обязан изменить существенные условия контракта и повысить стоимость контракта в связи с увеличением цен на материалы и оборудование вследствие санкций в отношении РФ». В противном случае строительные компании снова будут работать «в минус», как и в прошлом году.

«Также мы отмечаем, что повышение стоимости контракта после повышения цен на стройматериалы может составлять более 30 процентов. И просим правительство разрешить увеличивать стоимость контракта до 50% (сегодня возможно до 30%) в связи с ростом стоимости строительных материалов, в том числе по причине санкций», – отмечают в «Уральском объединении строителей».

Эти и другие предложения участники строительного форума направили в Минстрой РФ, в Минфин РФ, в ФАС РФ.

Напомним, в прошлом году по всей России строительные материалы подорожали на 30-100% в зависимости от вида. На 2022 год эксперты прогнозировали рост цен на уровне 10-15%, но в связи с введением санкций и ростом курса валют эти прогнозы вряд ли будут актуальными.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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