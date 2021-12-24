Удорожание стройматериалов взвинтит цены на новостройки в России

Эксперты рейтингового агентства НКР спрогнозировали рост цен на строительные материалы в 2022 году на 15%. Вместе с другими факторами это отразится на стоимости жилья в новостройках – цены взлетят на 8-10%.

НКР не ожидает снижения цен на стройматериалы в будущем году: их рост замедлится до уровня прогнозируемой инфляции – 7-9% , и это самый оптимистичный сценарий, приводит данные исследования ТАСС. При этом в базовом сценарии заложено повышение стоимости стройматериалов на 15%, что увеличит стоимость квадратного метра в новостройках на 5%.

По оценке аналитиков, больше всего в 2022 году вырастет цена на арматуру, кабели и электрику (на 20%), теплоизоляцию, кровельные материалы и окна ПВХ (на 15%). Ключевыми причинами указываются повышение мировых цен на сырье, нарушение логистических цепочек, рост тарифов на грузоперевозки, недостаточные объемы запасов на складах предприятий и повышенный спрос со стороны отечественной строительной отрасли.

Между тем, по прогнозу НКР, общее повышение цен на новое жилье может составить не менее 8-10% в связи с увеличением стоимости строительно-монтажных работ и сохраняющегося спроса на недвижимость.

По оценке экспертов рейтингового агентства, спрос на новостройки продолжает расти, хотя и значительно медленнее, чем в 2020 году. Это происходит на фоне снижения покупательной способности россиян, высокой инфляции и повышения ставок по ипотеке.

При этом, как отмечается в исследовании, предложение нового жилья не превышает показатели 2019 года. По мнению его авторов, при замедлении роста или падении спроса «девелоперы будут снижать выводимые на рынок площади, чтобы не допустить существенного снижения цен».

По данным госкомпании «Дом.РФ», цены на новостройки с октября 2020 по октябрь 2021 года поднялись на 27%, и доля стройматериалов в этом росте составила около 45%.

Ранее ее глава Виталий Мутко заявил, что цены на жилую недвижимость в 2022 году войдут «в нормальный цикл» и их рост окажется не больше уровня инфляции. Более того, по его словам, в ряде регионов рост стоимости жилья может даже остановиться. Однако, подчеркнул Мутко в интервью РБК, такой сценарий возможен, если правительство и Центробанк смогут остановить рост инфляции.

Москва, Наталья Петрова

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