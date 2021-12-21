Россиянам предсказали двузначные ставки по ипотеке в 2022 году

В Сбербанке не исключают подъема ставок по ипотеке до двузначных значений, ссылаясь на наличие предпосылок для их роста выше 10%. Однако это не будет долгосрочным трендом, поскольку у рынка есть ограничения с точки зрения спроса и финансовых возможностей населения. С таким заявлением выступил зампред правления Сбера Кирилл Царев. На фоне роста ставок рынок ипотеки замедлится, прогнозирует он.

«Предпосылки определенные к тому, что ставки стали выше 10%, на сегодня существуют. На это надо будет посмотреть в январе-феврале», – сказал Царев (цитата по «Прайм»).

Банкир отметил, что уровень ипотечных ставок зависит от инфляции, ключевой ставки и стоимости денег на рынке. «Если мы прогнозируем, что инфляция будет замедляться, то мы увидим, наверное, сначала определенное подорожание, после чего стабилизацию и постепенно движение вниз. Мы уже не один цикл это проходили», – подчеркнул он.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что ставки по ипотеке в России могут достигнуть 10-10,2% в будущем году, если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше», – отметил он в интервью РБК.

Напомним, 17 декабря Банк России поднял ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 8,5%. Регулятор объяснил свое решение борьбой с ростом цен и желанием вернуть инфляцию к 4% – этот целевой показатель ЦБ рассчитывает достичь к концу 2022 году.

Мутко добавил, что сейчас на льготную ипотеку приходится порядка 30% кредитов. Остальные – займы по рыночным ставкам, в основном на покупку жилья на вторичке.

Москва, Наталья Петрова

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