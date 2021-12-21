Мутко дал прогноз по ценам на жилье в 2022 году

Глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что цены на жилье в 2022 году войдут «в нормальный цикл» и их рост окажется не больше уровня инфляции. Более того, по его словам, в ряде регионов рост стоимости недвижимости может остановиться. Об этом Мутко заявил в интервью РБК, отметив, что такой сценарий возможен, если кабмин и Центробанк смогут остановить рост инфляции. Напомним, Банк России ожидает в новом году инфляцию на уровне 4-4,5%.

«Я думаю, что цены войдут в нормальный цикл такого роста инфляционного, не более того. Даже в каких-то субъектах, где не такой спрос большой, он, может, и остановится», – полагает Мутко. Он не уточнил, в каких регионах цены перестанут расти.

По оценке Росстата, стоимость жилья на первичном рынке в России в сентябре этого года взлетела на 22% в годовом выражении – до 93,5 тысячи рублей за «квадрат». Резкий рост цен начался в 2020 году после старта в апреле программы льготной ипотеки под 6,5%. Как отметил Мутко, недвижимость значительно подорожала не только в связи с льготной ипотекой, но также из-за роста себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

Москва, Наталья Петрова

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