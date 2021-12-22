Падение прибыли и отсутствие рабочих-мигрантов: строительные подрядчики об итогах 2021 года

Подрядчики, занятые на стройках школ, детсадов и других объектов в Свердловской области, отмечают, что в 2021 году прибыль их компаний упала на 20%. Основных причин две: рост цен на стройматериалы и проблемы с кадрами. В первом полугодии мигрантов на стройках было мало, во втором – приезжающие рабочие стали требовать более высоких зарплат, потому что поняли: без них стройки встанут.

Такие данные показал опрос, проведенный Уральским объединением строителей и Лигой проектных организаций среди 2 тысяч подрядчиков и генподрядчиков Свердловской области. В частности, 86% респондентов ответили, что не наблюдают резкого «взрыва» объемов заказов в сфере подрядного строительства, но и падения заказов тоже нет.

Прибыль по итогам 2021 года у большинства компаний снизилась на 20% по сравнению с 2020-м. Одна из причин – стопроцентный рост цен на стройматериалы, который привел к прессингу цен со стороны застройщиков (являются заказчиками подрядчиков). Кроме того, дороже на 25% стала и рабочая сила.

«Во-первых, руководители строительных организаций говорят, что рабочие видят ненормальную ситуацию с ростом цен на материалы – и, естественно, хотят больше зарабатывать. Во-вторых, когда были введены послабления по работе трудовых мигрантов в России, оказалось, что привлекать иностранцев дорого: велики затраты на авиабилеты. А еще иностранные рабочие, зная о дефиците кадров на стройплощадках, стали завышать расценки на услуги. В итоге сегодня строители просят о трудовой безопасности. Пора привлекать на стройки местных рабочих. Получается, что сегодня строителям не удалось окончательно разрешить проблему с теми, кто работает руками», – рассказал заместитель директора Уральского объединения строителей по связям с общественностью Денис Снетков.

Из позитивных трендов участники опроса отметили рост на 10% бюджетного строительства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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