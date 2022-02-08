Застройщикам в России не хватает до 2 млн мигрантов

В настоящее время строительная отрасль в России испытывает дефицит иностранной рабочей силы. Стройкам не хватает от 1,5 млн до 2 млн мигрантов для сохранения прежних объемов строительства. Об этом заявил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

По его словам, в ближайшем будущем отказаться от рабочих иностранцев не получится. «Нужно системно наращивать объемы подготовки отечественных специалистов, привлекать в отрасль молодежь, восполняя этот дефицит и повышать производительность труда, но это работа требует времени», – отметил Глушков.

В то же время уже сейчас застройщики стремятся оптимизировать процессы. «Там, где раньше работали два или три мигранта, сейчас застройщику выгоднее использовать машины и механизмы», – объяснил глава НОСТРОя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выступил за кардинальное сокращение числа гастарбайтеров на столичных стройках. Он призвал привлекать россиян из ближайших регионов, поднимать заработную плату и создавать лучшие условия работы. Примечательно, что еще в сентябре столичные власти заявляли о нехватке 200 тысяч мигрантов на стройках Москвы.

Москва, Зоя Осколкова

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