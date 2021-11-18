«Плохо для развития России»: около половины россиян увидели в мигрантах угрозу для экономики

Почти половина жителей России (44%) считают, что иностранные трудовые мигранты отнимают работу у местных жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, посвященного отношению россиян к трудовой иммиграции.

Более трети респондентов (37%) придерживаются противоположного мнения, а 16% убеждены, что влияние мигрантов на занятость россиян может быть как позитивной, так и негативной.

В целом 41% опрошенных россиян считают, что мигранты оказывают негативное влияние на экономику РФ. 28% считают их позитивным фактором для развития экономики. Затруднился дать оценку каждый десятый респондент (10%).

Опрос также показал, что около половины россиян (49%) согласны с суждением, что их зарплаты повысятся, если на рынке труда не будет мигрантов, треть (31%) с этим не согласна, а 14% заняли половинчатую позицию – частично разделяют это мнение и частично не согласны с ним.

При этом более половины опрошенных (56%) согласны с тем, что приезжие восполняют дефицит рабочих рук на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе, не согласны с этим 24%.

Социологи также выяснили, что 57% согласны с мнением, что иммигранты повышают уровень преступности в стране. Каждый пятый (20%) не видят такой связи, а 18% отчасти согласны, отчасти не согласны с суждением, что приезжие отрицательно влияют на рост преступности.

Всероссийский опрос проводился 10 ноября среди 1600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выступил за кардинальное сокращение числа гастарбайтеров на столичных стройках. Он призвал привлекать россиян из ближайших регионов, поднимать заработную плату и создавать лучшие условия работы. Примечательно, что еще в сентябре столичные власти заявляли о нехватке 200 тысяч мигрантов на стройках Москвы.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что решения кабмина РФ в сфере миграционной политики противоречат позиции главы государства и ведут к обострению социальной напряженности. По его мнению, правительству следует задуматься о передаче россиянам рабочих мест, которые «зарезервированы» за гастарбайтерами.

Москва, Наталья Петрова

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