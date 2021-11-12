Миграционный коллапс и рост социальной напряженности: правительство РФ снова идет против Путина и провоцирует кризис

Решения правительства РФ, связанные с миграционной политикой, противоречат позиции главы государства и ведут к обострению социальной напряженности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его мнению, кабинету министров следует задуматься о передаче россиянам рабочих мест, которые «зарезервированы» за гастарбайтерами.

Как считает глава СПЧ, одна из проблем заключается в том, что в России работают «десятки тысяч мигрантов, не вполне интегрированных, не вполне адаптированных к нашей жизни». «Законопроект сейчас готовится (правительством), который как-то будет менять правила въезда-выезда мигрантов, и главная проблема здесь – это интеграция. Законопроект предполагает, что экзамен по русскому языку будет не нужен. Это неправильно. Если трудовой мигрант не знает русского языка, то он гарантировано выпадает из коммуникативного правового, социального поля – какого хотите – российского, остается в национальном», – констатировал он.

При этом Фадеев обратил внимание на проблемы в школьном образовании, о которых говорил президент РФ. «Президент Путин недавно сказал, что не годится, что в классах большинство учеников – это дети мигрантов. Не потому, что мигранты плохие люди, а потому, что другая складывается атмосфера, потому, что они зачастую плохо знают русский язык и так далее… Это реальная проблема», – подчеркнул он.

В то же время глава СПЧ отметил, что актуальной остается тема привлечения квалифицированных специалистов из числа иностранных граждан в отечественную систему здравоохранения. «Квалифицированные специалисты тоже проблема – особенно, врачи. Мы считаем, что необходимы очень серьезные экзамены прежде, чем врачи, получившие диплом в своих странах, будут допущены к работе в России. Это серьезное дело – здоровье российских граждан. Пока мы не видим, чтобы к этому относились с должной степенью ответственности», – сказал он.

Вместе с тем Фадеев подверг критике многочисленные утверждения, который звучат, в том числе, со стороны федеральных чиновников, что мигранты являются дешевой рабочей силой, которая якобы так необходима в России. «Зарплаты у мигрантов не маленькие, в Москве – особенно. У нас медианная зарплата по стране… тысяч 27-28. А в Москве доставщик еды 90-100 тысяч зарабатывает. На стройке уже давно они (мигранты) не получают 20-30 тысяч, давно получают гораздо больше. А в средней полосе России безработица… И давайте не будем говорить, что русские ленивые и не хотят работать за такие деньги. Давайте попробуем наладить набор людей в трудоизбыточных регионах… Почему мы не требуем от работодателей? У нас рыночная система, но, тем не менее, эта рыночная система приводит к социальному напряжению… Такие работодатели создают социальное напряжение. Это связанные вопросы», – подчеркнул глава СПЧ.

По его оценке, такие проблемы наряду с криминальными инцидентами создают условия для обострения в России социального конфликта на фоне событий в столичных районах Путилково и Сахарово. Фадеев пояснил, что люди взволнованы – «жалуются многие, что недостаточно полицейских».

Председатель постоянной комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов, также выступавший на пресс-конференции, со своей стороны подтвердил, что эти проблемы обостряются. «Мигранты – это некая игла, потому что бизнес заинтересован в максимально дешевой рабочей силе с целью получения выгоды. А дальше – пошли нарушения, оформление в «черную», чтобы не платить налоги – огромные цифры, мы дали их в правительство. При этом нагрузка на здравоохранение, соцсферу, образование идет большая… В финансах – это невосполнимые потери бюджета. Естественно, рост криминала. Люди читают, начинают бояться. Это происходило в Путилково, это происходит в Сахарово. Появляется недоверие к власти. Когда власть говорит – нам не хватает сотрудников полиции, чтобы решить эту проблему, люди задают вопросы: когда массовые выступления – хватает… Поэтому происходит самоорганизация. Эта самоорганизация естественно может привести к конфликтам», – констатировал Кабанов.

По его мнению, «удобство для мигрантов, не должно быть вне рамок правового поля РФ, тем более – в ущерб гражданам, поскольку приводит к дополнительным конфликтам». «Есть такие шаги властей, которые раздражают людей… Когда надписи идут в метро на узбекском, таджикском языке, село называют кишлак. Президент сказал четко, четко определил позицию свою, а значит государства – тот, кто к нам приезжает, должны, минимум, говорить на русском языке… Я думаю, что здесь нарушение закона…Упал уровень контроля со стороны полиции… Это все закономерно, мы это прошли на примере других стран, но наступаем на те же самые грабли, потому что есть бизнес-интересы», – сказал он.

При этом Кабанов выразил удивление, что правительство РФ готовит законопроект, который противоречит Концепции государственной миграционной политики, которую одобрил глава государства. «Мы, честно говоря, с коллегами были удивлены, потому что этот законопроект противоречит концепции. Если в концепции, например, ставится упор на людей с высокими квалификациями, с высокими знаниями, то здесь это убирается, знание русского языка не нужно. Но самое интересное – не понятно, зачем вводятся такие понятия, как «ближайшие родственники». Во-первых, любой мигрант может оформить долгосрочное пребывание – 10 лет. Это огромный кусок жизни, а дальше он может привести пока не ближайших, а близких родственников, включая неродных сестер-братьев, дедушек-бабушек. Но если в правительстве заявляют, что нам нужно 5 млн мигрантов – умножайте на 10, потому что семьи большие. Что с этим делать? Справится ли социальная система?» – отметил он.

Кабанов также обратил внимание, что Россия не готова к либерализации миграционной политики, но «когда говорим об интеграции, должны прежде всего поставить контроль, а контроля сегодня нет». «В законопроекте хотят убрать ответственность юридических лиц. Представляете, что будет?! Если сегодня уже огромное количество мигрантов приезжает, не имея работы, приезжают просто в никуда… Куда они приезжают и зачем они приезжают?», – пояснил он.

«Специалисты по глобальной безопасности сейчас прогнозируют увеличение (миграционного) потока в связи с ситуацией, которая сложилась в Афганистане. Такой риск есть. Естественно, этот поток пойдет к нам. А когда уже будет большое количество родственников, друзей – они будут создавать расширенные диаспоры… Будут огромные новые поводы для конфликтов. Уже возникли обращения по поводу религиозных историй. Поводов будет достаточно», – заключил Кабанов.

Москва, Мария Соколова

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