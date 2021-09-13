Нехватка строителей-мигрантов достигла 200 тысяч в Москве

Строительные фирмы испытывают нехватку кадров из-за оттока мигрантов из России. В одной только Москве на стройках не хватает 200 тыс. рабочих, рассказал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Проблема остается. Москве не хватает порядка 200 тыс. мигрантов. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг», – сказал чиновник в интервью «Известиям».

Столичные власти надеются на скорейшее смягчение условия въезда в Россию для рабочих из других стран.

Ефимов напомним, что цены на жилье в Москве нескольких лет почти не повышались. Из-за пандемии новостройки все дорожают, и этот процесс может «не остановиться».

В конце июня правительство запланировало обеспечить приток 5 млн трудовых ресурсов за три года. Региональным властям рекомендовали привлекать к работам даже студентов и пенсионеров, желающих трудиться.

Для доставки в страну рабочих-мигрантов на стройки до конца года планируется запустить чартерные поезда. Так, граждан Узбекистана будут доставлять через территорию Казахстана.

На помним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нехватка трудовых ресурсов из-за оттока мигрантов привела к росту инфляции и оплаты низкоквалифицированного труда. Это подтверждают и данные опросов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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