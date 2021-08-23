Отток мигрантов привел к росту зарплат рабочих и росту цен

Число вакансий в разделе рабочих специальностей с начала 2021 года продолжает расти. А вместе с ним и дефицит рабочих рук, поскольку число соискателей в этом разделе из стран СНГ осталось прежним, пишет РБК со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.

По данным «Авито Работа», рост предложения продолжается два последних год. За это время число вакансий на транспорте выросло на 136%, на производств – 127%, в строительстве – 104%. Недостаток рабочих рук проявился в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, ретейле, общепите, службах такси и доставки.

Популярные сервисы поиска работы отметили рост зарплат на рабочих специальностях в связи с конкуренцией. HeadHunter вычислил, что желаемая зарплата работников с низкой квалификацией в среднем выросла на 15%. По данным Superjob, в строительстве за первое полугодие 2021-го зарплаты увеличились на 9,8%, в годовом выражении – на 15,8%. Так, годовой рост среднего заработка плиточников в Москве превысил 40%.

Как сообщал «Новый День», в июне мигранты отправили в страны СНГ через системы денежных переводов рекордные $720 млн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возникшая нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг и росту цен из-за дефицита рабочей силы.

О нехватке работников из-за оттока мигрантов заявили во многих отраслях. Так, стоимость перевозки продуктов питания выросла как минимум на 10% в том числе из-за нехватки водителей. В сфере строительства недостаток рабочей силы в 5 млн человек власти РФ намерены восполнять в течение трех лет. Вместо мигрантов планируется привлечь на стройки заключенных, в том числе, к строительству второй ветки БАМа.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.08.21

Еврокомиссия заявила о неготовности запускать процедуру членства Украины в ЕС. / Рекордный приток валюты на счетах: как россияне спасаются от инфляции. / Пенсионеров стали чаще обманывать на сотни тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»