«Дефицит рабочей силы»: Собянин назвал одну из причин инфляции

Возникшая в Москве в период пандемии нехватка рабочей силы привела к подорожанию услуг и росту цен. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

«Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы, и все остальное тоже начало расти. Потому что, когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции», – пояснил мэр.

По его словам, в результате закрытия строек почти на два месяца в прошлом году из-за коронавирусных ограничений застройщики были вынуждены уволить много рабочих, в том числе мигрантов, и иностранцы уехали из России. Сейчас бизнес адаптируется к этой проблеме, а объемы работ начинают расти, отметил Собянин.

По данным МВД, в прошлом году число трудовых мигрантов в России сократилось в полтора раза. Согласно прогнозу ЦБ РФ, инфляция до конца года может достигнуть 6,2%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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