Поставщики продуктов рассказали о подорожании перевозки до 160%

Производители продуктов питания заявили о росте цен на перевозку на 10-160% по сравнению с прошлым годом. Среди причин – отъезд водителей-мигрантов, платные дороги, дорожающее топливо и запчасти.

Минсельхоз попросил производителей продовольствия сравнить цены на перевозку товаров за 2019-2021 годы и описать сложности работы с транспортными компаниями. Министерство вместе с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывает вопрос подорожания перевозок, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка по-разному оценили рост цен на перевозку. В Картофельном союзе отметили рост цен от 30% до двух раз в зависимости от направления. В Национальной мясной ассоциации связали рост цен на 10% с конкретным сезоном и направлением, а проблемы перевозчиков – с ростом регуляторной нагрузки на отрасль.

Другие эксперты сообщили, что часть перевозчиков ушла с рынка, а остальные благодаря нехватке свободных машин начали диктовать условия. Поэтому на внутреннем рынке логистика подорожала на 10-15%, а на международном – на 24-160%.

Глава национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что нынешнее подорожание – первое за 10 лет и не превышает 15%. Надбавка не покрывает увеличение трат на топливо и запчасти, а в структуре цены на продукты занимает малую часть. С учетом всех издержек, включая платные дороги, утилизационный сбор, рост цен на перевозку составил бы 100%.

Как сообщал «Новый День», более 60% россиян «проедают» половину своего ежемесячного дохода. В середине июля 96,3% опрошенных заметили рост цен на продукты, а 77,1% ожидают дальнейшее подорожание в ближайшее время.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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