Три четверти россиян ожидают дальнейшего роста цен на продукты

Абсолютное большинство жителей России обратили внимание на рост цен на продукты. Более 60% россиян «проедают» половину своего ежемесячного дохода. Таковы результаты исследования, проведенного аналитическим центром Университета «Синергия».

«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрос, в котором приняли участие пять тысяч граждан в возрасте от 20 до 55 лет по всей стране.

96,3% опрошенных заметили, что в последние месяцы стоимость продуктов в России сильно выросла. По мнению респондентов, больше всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла. В меньшей степени россияне ощутили рост цен на рыбу, сахар, зерновые и макаронные изделия.

Среди причин ускорения инфляции больше трети (36,1%) назвали ослабление курса рубля. 31% обвиняет торговые сети, которые «накручивают» цены. Еще 26,3% опрошенных считают, что производители ориентированы на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю.

Три четверти россиян (77,1%) ожидают дальнейшего роста цен на продукты в ближайшем месяце. Каждый пятый (21,5%) полагает, что стоимость продовольствия не изменится, и лишь 1,4% респондентов верят в то, что продукты подешевеют.

В качестве меры для стабилизации ситуации 25,8% предложили повысить заработную плату на уровень инфляции, а 24,9% – активнее бороться со спекулянтами, еще 20,2% россиян высказались за госрегулирование цен. Также россияне упомянули ограничение монополий (19,2%), снижение налогов (6,1%) и корректировку ключевой ставки (3,8%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.07.21

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