Мигранты в июне отправили из России домой $720 млн

В июне физлица отправили через системы денежных переводов $720 млн в страны СНГ. Это максимум по сравнению с 2020 годом и даже допандемийным 2019-м, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

В июне 2020 года июньские переводы в страны СНГ достигали $631 млн, а в 2019 – $527 млн. Среднемесячный показатель в январе-мае составил $496 млн. При этом, в период пандемии 2020 года число иностранцев в РФ сократилось до 7,1 млн (в 2019 было 11,2 млн). В начале 2021 года их насчитывалось 5,66 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что потребность в рабочих руках не уменьшилась. Поэтому конкуренция за мигрантов выросла, а значит, и плата за их работу.

По данным сервиса «Золотая корона-Денежные переводы», в первом квартале 2021 года один клиент за месяц отправлял в среднем 48 тыс. рублей, а год назад – 33 тыс. рублей.

Сервисы денежных переводов ожидают новый рост отправок в страны СНГ. С 10 июля Роспотребнадзор разрешил ряду мигрантов возвращаться в Россию, если у них есть постоянный адрес на родине и отрицательный тест на Covid-19. То есть поток иностранцев в РФ увеличится, а следом вырастут и суммы переводов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.08.21

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