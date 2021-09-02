В России до конца года запустят чартерные поезда для трудовых мигрантов

В России собираются запустить чартерные поезда РЖД для ввоза иностранных рабочих на стройки. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в кулуарах ВЭФ. По его словам, этот механизм планируется наладить до конца года – в Россию чартерными поездами будут доставлять мигрантов Узбекистана через территорию Казахстана.

Как отметил замминистра, в ближайшее время представители Минстроя отправятся в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию рабочих. «Это нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана», – сообщил чиновник (цитата по РИА «Новости»), добавив, что в Минстрое рассчитывают «полностью наладить процесс» до конца года.

«Мы в ближайшее время организуем поездку в Узбекистан для того, чтобы в пилотном режиме организовать тестовый отбор и вакцинацию, что нам даст в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана. До конца года рассчитываем полностью наладить процесс», – сказал замминистра.

Стасишин впервые заявил о возможности ввоза трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами в июле. До этого, в июне Минсельхоз РФ предложил организовать чартерные поезда для доставки трудовых мигрантов из соседних стран для сбора урожая овощей и фруктов.

Строительная отрасль испытывает проблемы с дефицитом рабочей силы уже больше года. По данным Минстроя, в строительной отрасли сейчас не хватает 3 млн работников. Дефицит возник из-за пандемии и закрытия границ.

Напомним, въезд иностранцев для работы в России был ограничен из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. Спустя год компаниям разрешили привозить рабочих из соседних стран, но только тем, чей штат составляет 250 человек и выручка свыше 2,5 млрд рублей. В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана. В то же время осталась транспортная проблема. Предприятия могут привозить работников только самолетами, однако перелеты дорого обходятся работодателям.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

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