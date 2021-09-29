В России готовятся продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов

В России планируется продлить мораторий на высылку нелегальных мигрантов после 30 сентября. Об этом сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев. Он не раскрыл подробностей, отметив лишь, что «разбирается с этой темой», пишет «Коммерсантъ». Источники издания в кабмине сочли продление послаблений для мигрантов возможным, а в пресс-службе МВД не исключили его.

Как отметил член СПЧ Кирилл Кабанов, планы властей предоставить нелегалам еще время для урегулирования правовых вопросов «держатся в секрете», так как «не все в обществе будут этим довольны». Он полагает, что инициативу о продлении моратория «лоббируют строительные компании и структуры ЖКХ», которые испытывают нехватку рабочей силы. Ранее сообщалось, что из-за оттока мигрантов в связи с пандемией только Москве на стройках не хватает 200 тыс. рабочих.

В понедельник полиция Москвы напомнила мигрантам, что 30 сентября завершается действие моратория на депортацию иностранцев-нелегалов. В сообщении указывалось, что находящимся в России иностранным гражданам нужно легализовать свой статус в стране до конца сентября, обратившись в МВД с заявлением об урегулировании своего правового положения. Всем, кто не успеет оформить документы, будет грозить депортация из России с дальнейшим запретом на въезд.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина, который в условиях пандемии и закрытии границ разрешает иностранцам на законных основаниях не возобновлять документы о временном пребывании в России, действует с апреля 2020 года и уже продлевался в июне 2021 года до 30 сентября.

По информации МВД, в России ежегодно находятся от 9 млн до 11 млн иностранцев, но из-за пандемии, когда транспортное сообщение между странами было фактически прекращено, их численность уменьшилось до 5,5 млн человек. Почти 900 тыс. иностранных граждан имеют разрешение на временное проживание в РФ либо вид на жительство. Граждане стран СНГ составляют большинство среди въезжающих в Россию.

Москва, Наталья Петрова

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