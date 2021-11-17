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Среда, 17 ноября 2021, 16:22 мск

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«Это зарплата не для мигрантов»: столичная мэрия резко изменила отношение к гастарбайтерам

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил за кардинальное сокращение числа гастарбайтеров на столичных стройках. Об этом градоначальник заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, обратившись к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину. Подробности этого разговора публикует РИА «Новости».

«Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы...» – сказал мэр Москвы.

Добашин со своей стороны сообщил, что за последний год число строителей из-за рубежа, работающих на объектах компании, сократилось на 15%, «и процесс налаживается в большую сторону». По его словам, строители с хорошей квалификацией на объектах строительства получают около 120-150 тысяч рублей. В ответ Собянин подчеркнул, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

Примечательно, что еще в сентябре столичные власти заявляли о нехватке 200 тысяч мигрантов на стройках Москвы. Эту же позицию поддерживал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который до назначения в федеральное правительство работал заместителем Собянина. По его словам, РФ требуется в строительной сфере не менее 5 млн трудовых ресурсов в перспективе до 2024 года. В этой связи кабинет министров разрабатывал варианты привлечения дополнительной иностранной рабочей силы, а также использования труда заключенных.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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