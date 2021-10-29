Аналитики перечислили отрасли с катастрофическим дефицитом специалистов

По оценке аналитиков исследовательского центра «Зарплаты.ру», пандемия, «демографическая яма» 90-х годов и отток мигрантов стали главными причинами дефицита специалистов на рынке труда России. Так, строителей и рабочих сейчас требуется в три раз больше, чем в доковидном 2019 году.

В анализе рынка труда говорится, что количество вакансий среди рабочего персонала в третьем квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 218%, в сфере строительства недвижимости – на 213%, продаж и оптовой торговли – на 163%. В медицине и фармации прирост вакансий составил 144%, в общепите – 119%, приводит данные ислледования РИА «Новости».

В таких отраслях, как логистика, закупки, склады вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле – на 98%, в промышленности – на 78%.

Для привлечения сотрудников многие компании повышают зарплаты, разрабаывают программы мотивации персонала, помонают работникам с переквалификацией, расширяют социальный пакете, нанимают специалистов из соседних регионов или предлагают вахту, указывают в сервисе. Кроме того, работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов – в основном выпускников вузов и средних специальных учебных заведений.

Аналитики ожидают роста спроса на услуги курьеров и складских работников в преддверии новогодних праздников.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

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