Поток мигрантов в 2021 году на Средний Урал вырос в три раза по сравнению с прошлым годом

В 2021 году в Свердловскую область въехало 133 тысячи мигрантов. Это в три раза больше, чем годом ранее: тогда на Средний Урал прибыло только 42 тысячи человек. При этом показатель почти достиг допандемийного 2019 года, когда в регион въехало 155 тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Вероника Коваленко на пресс-конференции.

В лидерах по въезду жители Таджикистана – 37% и Узбекистана – 34%. Еще 12% прибыло из Киргизии, 7% из Армении.

В 2021 году представители строительной отрасли, общепита и отелей жаловались, что из-за оттока мигрантов у них проблемы с кадрами. Вероника Коваленко сообщила, что в ближайшее время проблема может разрешиться.

«В настоящее время зафиксирован рост количества иностранных граждан, прибывающих к нам в регион. Так как 67% прибывает с целью трудоустройства, то надеюсь, проблема с нехваткой рабочей силы урегулируется в ближайшее время», – сообщила спикер.

Увеличилось и число выданных патентов на работу. Оно превысило даже допандемийный уровень: 59 тысяч – 2021, 25 тысяч – 2020, 38 тысяч – 2019 году. Основные сферы трудоустройства – строительство и общепит.

Выдворили за прошлый год 188 иностранных граждан и лиц без гражданства, депортировали – 246. Самая часта причина – нарушение закона.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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