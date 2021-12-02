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Четверг, 2 декабря 2021, 16:01 мск

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Губернатор разрешил подрядчикам увеличивать сметы на строительство по госконтрактам

Правительство Свердловской области разрешило подрядчикам увеличивать стоимость уже заключенных государственных контрактов из-за роста цен на строительные материалы. Соответствующее постановление утверждено на заседании областного кабмина, сообщает департамент информполитики.

Глава областного минстроя Михаил Волков отметил, что в 2021 году в России увеличились цены на все основные строительные ресурсы, поэтому у подрядчиков возникли сложности. Летом правительство РФ выпустило постановление, которое позволило регионам менять сумму по госконтрактам, заключенным до 1 октября. Раньше так делать было нельзя.

«Принятие этого постановления в Свердловской области позволит подрядчикам продолжить выполнение работ по государственным контрактам и создаст возможность сгладить негативное влияние непредвиденного роста цен. При этом изменение существенных условий контракта не должно приводить к увеличению срока его исполнения или цены более чем на 30%», – пояснил министр.

Решение об изменении стоимости контракта будет принимать специальная рабочая группа. Это позволит оперативно назначать повторную госэкспертизу проектной документации.

Как уже сообщал «Новый День», в сентябре СРО «Уральское объединение строителей» обратилось к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой о принятии регионального акта для перерасчета стоимости контрактов. «Если в Свердловской области не появится нормативный акт, случится катастрофа – может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдет серьезный срыв сроков производства работ», – заявил тогда руководитель объединения Сергей Ренжин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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