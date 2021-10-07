Стоимость строительства детсадов и школ в Екатеринбурге значительно выросла

Из-за роста цен на стройматериалы в Екатеринбурге значительно выросли общие сметы на возведение школ и детских садов, – подтвердили в мэрии. «Откорректировали часть смет по строительным объектам. Все объекты развернули и продолжаем строительство», – прокомментировал замглавы города Андрей Корюков, добавив, что задержек в строительстве быть не должно.

«Наиболее серьезная ситуация была в начале года. Сейчас видим, что федеральная власть в ситуацию вмешивается. Сверхдоходы поступают в некий фонд, и проговаривается с бизнесом о направлении расходов. Были введены коэффициенты повышающие на строительные работы. С трудом, но потихоньку преодолеваем сложности», – отметил Корюков. Цифры при этом он оперативно предоставить не смог.

Ранее девелоперы говорили о том, что часть строек в Свердловской области может просто встать из-за роста цен на стройматериалы. Госконтракты были заключены еще до 2021 года по одним сметам, но сейчас стоимость материалов выросла в разы, а стоимость контракта осталась прежней. Строители просили принять региональный документ, который позволил бы пересчитывать сметы по новым ценам. Документ до сих пор не принят, хотя аналогичный федеральный нормативный акт существует. Но без областного аналога для девелоперов он ничего не значит.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 07.10.21

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