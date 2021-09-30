В минтрансе придумали, как не дать грузовикам сбивать мосты

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков прокомментировал обрушение надземного пешеходного перехода на трассе Екатеринбург – Пермь.

По его словам, эта проблема достаточно актуальна, и не всегда зависит от состояния самого моста. Тот надземный переход, отметил министр, был достаточно высоким и прочным, из металлических конструкций. Но в него врезался грузовик с поднятым кузовом. «Всегда есть человеческий фактор, и тут нужно решать вопрос со стороны обеспечения безопасности грузовых автомобилей», – заявил Старков. Пример такого решения он видит в установке на грузовиках системы ограничения скорости при поднятом кузове. Причем это будет иметь смысл только тогда, когда подобными системами будут оснащены все грузовые автомобили.

Как уже сообщал «Новый День», 28 сентября в 04:15 по уральскому времени обрушился пешеходный переход на 50 км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. ЧП случилось в районе поселка Кукуштан. По дороге Пермь – Екатеринбург двигался самосвал МАН. Водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода, в результате чего мост упал, придавив и грузовик, и встречную «газель». Оба водителя скончались на месте.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.09.21

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