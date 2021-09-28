На трассе Пермь – Екатеринбург рухнул пешеходный мост. Есть жертвы (ФОТО)

28 сентября в 04:15 по уральскому времени обрушился пешеходный переход на 50 км автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, ЧП случилось в районе поселка Кукуштан. По дороге Пермь – Екатеринбург двигался самосвал МАН. По предварительной информации, водитель не опустил кузов и задел конструкцию надземного пешеходного перехода, в результате чего мост упал, придавив и грузовик, и встречную «газель». Оба водителя скончались на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото ГУ МВД по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю добавили, что на месте трагедии работали 26 человек и 9 единиц техники, из них от МЧС России – три человека личного состава и одна единица техники.

Организован объезд аварийного участка через Платошино и Кукуштан. Кроме того, рекомендуется осуществлять объезд через Осу в направлении Чернушки − Уинского. По возможности водителей просят воздержаться от поездок в направлении Екатеринбурга.

Пермь, Елена Владимирова

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