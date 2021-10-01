Девочки-подростки, пропавшие в Екатеринбурге неделю назад, нашлись живыми

Двух 14-летних девушек, которых разыскивали с 23 сентября, нашли живыми, сообщает отряд «Прорыв». Они ушли из дома еще в прошлые выходные, за это время побывали в Березовском и Челябинске.

«Отрядом была проделана огромная работа. Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в поисках», – говорится на странице «Прорыва».

По информации волонтеров, подростков нашли в кафе в Челябинске. Туда они добрались на попутке, рассказав водителю выдуманную историю. Сейчас девочек доставили в Екатеринбург.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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