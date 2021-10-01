Пенсионеры во главе комиссии «по молодежи» в Екатеринбурге – это традиция

Гордума Екатеринбурга вступилась за депутата Любовь Боркову, которую высмеял шоумен Иван Ургант. 73-летняя женщина была назначена на пост председателя комиссии по развитию образования, спорта и молодежной политики. «Кто, как не она, будет поднимать такие важные молодежные вопросы, как влияние погоды на суставы подростков, субкультура – это, прежде всего, культура правильной варки супа, и, наконец, вязание как лучший и единственный способ отказаться от героина», – пошутил на днях известный ведущий. Кандидатуру Борковой на пост главы комиссии одобрили еще 15 сентября. Пресс-служба ЕГД заявила, что насмешки и резкие высказывания в СМИ в адрес Борковой неуместны.

«Во-первых, комиссия по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политике все решения принимает коллегиально. В ее составе 7 депутатов. Председатель в первую очередь занимается организацией работы комиссии. Во-вторых, депутаты Екатеринбургской городской думы осуществляют свою деятельность на непостоянной основе и не получают зарплату из городского бюджета. В-третьих, при утверждении ее председателем комиссии депутаты проголосовали единогласно. С начала созыва Любовь Боркова была заместителем руководителя комиссии, в сфере образования она более 50 лет. Возражений по ее кандидатуре не возникло», – говорится в сообщении городской думы.

Напомним, с 2010 по 2020 годы главой комиссии была Елена Дерягина. В июле прошлого года она скоропостижно скончалась в возрасте 64 лет от последствий коронавируса. Следующим председателем комиссии была выбрана 73-летняя Галина Арбузова, она умерла от коронавируса в августе этого года. Обе работали директорами школ. Их назначения не вызывали бурного обсуждения в СМИ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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