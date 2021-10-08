Старейший депутат заксо вошел в комитет по молодежной политике, спорту и туризму

Старейший депутат нового созыва заксобрания, коммунист Николай Коробейников, вошел в состав комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

Николаю Коробейникову – 73 года, пенсионер, лидер невьянской ячейки КПРФ, редактор газеты «Невьянский набат». До пенсии преподавал в Уральском горнозаводском колледже имени Демидовых.

Отметим, это уже не первый случай, когда возрастной депутат занимается молодежной политикой, и не у всех это вызывает понимание. Как уже сообщал «Новый День», шоумен Иван Ургант высмеял назначение 73-летней Любови Борковой на пост председателя комиссии гордумы Екатеринбурга по развитию образования, спорта и молодежной политики. В гордуме вступились за нее, заявив, что за плечами депутата – 50 лет работы в сфере образования. До нее комиссию возглавляли Галина Арбузова и Елена Дерягина, также пенсионерки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 08.10.21

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