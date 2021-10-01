Это не просто запугивания: из УрФУ отчисляют студентов с «хвостами»

Сегодня в УрФУ нет студентов с долгами, все они, как и было написано в служебной записке ректора, либо зарыли свои долги, либо отчислены. «Новый День» побеседовал с отчисленными студентами, которые поделились своими историями и дальнейшими планами.

Неделю назад никто не воспринял новость об отчислении за «хвосты» серьезно. Всем студентам объявили, что за четыре дня им необходимо закрыть все свои старые долги, иначе их отчислят из университета. В чатах студентов поднялась паника, ведь раньше долги с первого курса можно было закрыть непосредственно перед выпускным, и ни о каких отчислениях не говорили.

«Я учился в Институте новых материалов и технологий, у нас тоже вывешивали списки на отчисление, – рассказал «Новому Дню» выпускник робототехнического факультета УрФУ Алексей Каланов. – Однако никого всерьез не отчисляли, просто предупреждали. У нас спокойно можно было учиться с двумя-тремя старыми долгами. На первом курсе, например, получил долг по матанализу (а как иначе, никто почти не сдавал), а потом тянешь его, тянешь через всю учебу, и на четвертом курсе приходишь к преподу, а тот ставит тройку уже просто, чтобы ты отвязался и выпустился. Об этой схеме я рассказал своему брату, которого отчислили на днях с третьего курса радиофака с тремя долгами по математическим предметам. Упс».

Дни после объявления об отчислении были очень напряженными: студенты атаковали преподавателей, писали курсовые за вечер. У некоторых было по 15 долгов с разных сессий, и все это нужно было закрыть за четыре дня. Под раздачу попали как бюджетники, так и платники.

Стоит заметить, что у родителей и людей старшего поколения эта новость шока не вызвала. «Раньше мы так и учились, долги надо было закрывать сразу, – рассказала «Новому Дню» мама одного из третьекурсников Ангелина Мальцева. – Я училась в 90-х в УПИ, тогда после экзамена можно было прийти на две или три пересдачи, не сдал – отчислен. Когда в нулевых учился мой брат, им разрешалось закрывать долги в следующем семестре, но до следующей сессии. Сейчас, когда я услышала от сына, что ему нужно сдать термех с первого курса, для меня это было шоком».

Конечно, в УрФУ есть положение о ликвидации академической задолженности, в котором говорится, что студента могут отчислить за неуспеваемость (если он не ликвидирует задолженность в установленные деканом сроки). В среднем в университете долги нужно закрывать за два месяца. В таком случае непонятно, почему студентов, имеющих по 5-15 долгов, не отчислили ранее, а предупредили о возможном отчислении за четыре дня.

Некоторые отчисленные студенты поделились с «Новым Днем» своей историей. Одни некоторое время даже не появлялись в университете, а другие исправно учились, но не закрыли по глупости свои хвосты.

К примеру, Ивана Алексеева отчислили на днях с механико-математического факультета. Молодой человек был очень удивлен. «Мне об этом написал кто-то из бывших одногруппников, – говорит «Новому Дню» Иван. – Эта новость вызвала у меня смех, ведь я не ходил в университет с первого курса! К слову, если бы я ходил, то окончил бы вуз в прошлом году. Не знаю вообще, правда ли это, но если верить рассказам, меня переводили с курса на курс и отчислили только сейчас – с третьего курса».

А вот Мария Кашева, отчисленная с платного отделения четвертого курса строительного факультета, посещала пары исправно, правда, имела более пяти долгов, один из которых был старый – со второго курса. «Я пришла в деканат за хвостовкой, так как нам сказали закрывать долги, а мне сказали, что выдать хвостовку не могут, потому что я отчислена, – рассказала «Новому Дню» Маша. – Я была в полном шоке, выхожу из деканата и прямо передо мной на дверь вывешивают списки отчисленных. Это произошло раньше срока, установленного ректором. Меня отчислили с платного отделения за старый долг по английскому. Возможно, я и успела бы его закрыть. С родителями дома был скандал. В университете я могу восстановиться через две недели, но на курс ниже, соответственно, и платить нужно будет больше. Мои родители внесли оплату за седьмой семестр, и когда я восстановлюсь, сделают перерасчет, вычтут деньги за несданные мной предметы (не знаю, почему так делают), возьмут оплату за тот месяц, который я проучилась, и перенесут деньги на следующий семестр. Я знаю, что сама виновата и не закрыла тот долг, но почему мне не дали времени закрыть долги, почему не предупредили? Если так отчислят всех контрактников, то сколько дополнительных денег появится в вузе? Я никого не обвиняю, но этот вопрос не дает мне покоя».

Об этом же написал и декан факультета журналистики Владимир Волкоморов своим студентам, сообщили «Новому Дню» студенты журфака. Те, у кого нет возможности закрыть долги, могут отчислиться и восстановиться на курс ниже. Новость вызвала возмущение: «Лишь бы вытянуть побольше денег!»

Однако, как сообщил «Новому Дню» бывший студент химтеха УрФУ Арсений Тиунов, такая практика и раньше применялась в вузе, и дело здесь не в деньгах. «На втором курсе я получил долг по органической химии, в первом полугодии на третьем курсе не смог его закрыть, потому что был дистант, а преподавательница мне не отвечала, – рассказал «Новому Дню» Арсений. – Из-за этого во втором полугодии меня перевели обратно на второй курс, и там я ходил только на этот предмет. Так что, думаю, деньги здесь играют второстепенную роль, я-то на бюджете учился, на бюджете и остался. Сейчас я перевелся из УрФУ в другой университет, туда меня взяли на курс ниже из-за академической разницы. Так что я третий раз второкурсник».

Многие студенты УрФУ, узнав о своем положении, взяли академический отпуск, отчислились по собственному желанию, перешли на заочное обучение. Однако даже администрация и преподаватели не до конца в курсе нынешнего положения дел. До студентов постоянно доносят разную информацию: в один день говорят, что не должно быть старых долгов, а в другой – что и долги с летней сессии могут стать причиной отчисления. Одни преподаватели уверены, что студентов пугают, другие крайне не согласны с таким положением дел.

Как, например, Алексей Глазырин, преподаватель рекламного факультета опубликовал пост в фейсбуке, что собирается подать в отставку в знак протеста против новых правил. Правда, через некоторое время пост был удален.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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