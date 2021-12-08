«Думаю жениться и завести ребенка, чтобы не забрали в армию», – отчисленные, но затем восстановленные студенты УрФУ жалуются на проблемы с военкоматом

Студенты-юноши УрФУ продолжают испытывать проблемы с военкоматом. Сейчас, когда до конца осеннего призыва осталось три недели, парням, которых отчислили в начале семестра, но тут же восстановили, грозит армия.

Как сообщил студент стройфака Арсений, после отчисления молодым людям выдают справку, которую нужно отнести в военкомат. «Мне лично выдали такую справку, сказали принести ее в военкомат, когда вызовут для подтверждения документов, – рассказал он «Новому Дню». – Вроде бы после того, как кого-то отчисляют, статистика из вуза приходит в военкомат, и те уже вызывают для подтверждения документов. Все так, мне пришла повестка, в которой было сказано взять справку об обучении и еще какие-то документы. Справку я взял, а позже прочитал в местном паблике, что кого-то с УрФУ в армию забирают, потому что справку в военкомате не принимают. Я теперь сижу и боюсь идти в военкомат, мало ли, загребут».

«Новый День» опросил других отчисленных молодых людей, и все они говорят про перспективу пойти в армию разное. К примеру, Дениса с химтеха отчислили, затем восстановили на этот же курс, после чего молодой человек ушел в академический отпуск. «С военкоматом я вообще никаких дел не имел, они мне даже не звонили, хотя военника у меня нет. Вроде как ребят, которые в академе, активно ищут, но мое дело потерялось, наверное», – пояснил Денис.

Ярослав, который учится в Энергетическом институте УрФУ, сообщил, что после отчисления он восстановился, но его активно ищут: «Сначала в общежитие пришла повестка, надо было прийти для подтверждения документов. Но я в общежитии давно не живу, мне друг о ней сказал. На незнакомые номера не отвечаю. В военкомат, конечно же, не пошел – повестки-то у меня как бы и нет. Продолжаю учиться. Кстати, мне учиться нравится, поэтому всерьез думаю жениться и завести ребенка, чтобы не забрали в армию».

«Новый День» также побеседовал с бывшим студентом (имя называть не будем), которого отчислили за долги еще летом, однако в армию молодой человек не отправился, хотя найти его при желании было несложно.

«Я не учился весь семестр, поэтому меня выгнали летом. Я на тот момент уже был трудоустроен официально в одной из компаний Екатеринбурга. Я не местный, поэтому повестка «об уточнении документов» пришла мне в родной город, мама позвонила, сказала дату, а я не пошел в военкомат. Если бы меня нашли, сказал бы, что не получал никаких вестей из дома – поругались. Потом повестка пришла снова, но к тому моменту я уже купил военник и проходил медкомиссию. Пришел по повестке в военкомат, сказал, что больной, и все, в феврале у меня будет военный билет. Так что не знаю, как УрФУ с военкоматом связан, но меня первую половину призыва вообще никто не пытался найти, хотя, повторюсь, был трудоустроен, найти было можно», – сказал он.

«Новый День» направил в УрФУ и ЦВО запросы с целью выяснить, что за справку выдавали студентам и почему она не действует в военкомате.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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