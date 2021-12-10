Восстановленные студенты УрФУ официально лишились отсрочки от армии

Отчисленные, а затем восстановившиеся студенты УрФУ потеряли отсрочку от армии, а платники могут лишиться и денег, перечисленных за год. В вузе объяснили, почему это происходит.

Как оказалось, справку «о восстановлении» студентам не выдают. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ, вновь зачисленным после отчисления по их просьбе выдавали обычную справку о том, что они являются студентами определенного курса, формы обучения и направления подготовки. «Такая справка не является основанием для отсрочки от призыва в ряды ВС РФ», – пояснили в вузе. Иными словами, те молодые люди, которых отчислили из УрФУ за долги, потеряли права на отсрочку от армии, даже вернувшись к учебе.

Те молодые люди, которые уйдут в армию, могут взять академический отпуск. В пресс-службе вуза рассказали, что для этого нужно написать заявление, а после возвращения из армии можно будет продолжить обучение.

Сложнее ситуация со студентами-контрактниками. Они, как и бюджетники, имеют право на академический отпуск. Однако, как отмечают в УрФУ, по возвращении из армии «студент-контрактник оплачивает обучение по сумме, установленной приказом ректора на текущий год», даже если раньше уже заплатил за год вперед. То есть если в начале этого учебного года контрактник оплатил два семестра, а ушел в академ из-за призыва после первого, он не сможет через год просто вернуться и доучиться второй семестр без доплаты. Студент может подать заявление на перерасчет, и с учетом ранее сданных предметов из общей суммы сделают вычет.

О том, как это работает, рассказал «Новому Дню» студент-контрактник стройфака, которого в сентябре отчислили с четвертого курса и в конце этого же месяца восстановили на третий.

«У меня нет проблем с армией, я больной, расскажу только с точки зрения оплаты, – говорит молодой человек, попросивший не называть его имени. – Мои родители в начале учебного года заплатили за два семестра. Сейчас я на третьем курсе, за который, по идее, мы заплатили в прошлом году, тем не менее за несданные предметы пришлось доплатить. У каждого предмета есть определенное количество учебных единиц, например, летняя практика – 6 единиц, архитектура – 4 единицы, физра – 3 единицы, матан – 5 и так далее. Честно, я не знаю, сколько стоит одна единица, но вроде бы 50 единиц стоят 160 тысяч. Так вот, то есть по количеству долгов, чтобы их сдать, родители уплатили какую-то сумму за третий курс, а деньги за четвертый сохранились. Вроде вот так. Что касается тех, кто пойдет в армию, то здесь уже, видимо, будет работать как УрФУ в голову придет. Возьмут да и не оформят академ, и плати заново».

Нерешенным остается только один вопрос: почему одни восстановившиеся получили повестку немедленно, а другим даже не звонили из военкомата и они продолжают учиться. Как пояснили в УрФУ, информация об отчисленных студентах обязательно сразу направляется в военкоматы. Ответ здесь только один: студента попросту не могут найти. Если молодой человек живет на съемной квартире без прописки и сменил номер телефона, уведомить его о призыве невозможно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»