Зафиксировано самое высокое количество заболевших Covid-19 за время пандемии

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 539 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Это самый высокий показатель с начала пандемии. В Екатеринбурге заболели 128 человек. Общее количество случаев ковида в регионе с начала пандемии – 140 001.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 703 госпитализированных оценивается как тяжелое, 449 из них находятся в реанимации, в том числе 339 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, лежащих в больницах региона, составляет 5 278. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Кроме того, за сутки скончались 42 человека. Общее число погибших – 6 372.

Как уже сообщал «Новый День», накануне, 1 октября, главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

Не позднее 1 ноября первый компонент вакцины должны поставить свердловчане от 18 лет – работники сферы образования, услуг (предприятий торговли, банков, заведений общепита, транспорта, почты, гостиниц, парикмахерских, прачечных, химчисток, фитнес-центров, театров, кинотеатров, спортивных сооружений), а также государственные и муниципальные служащие. Не позднее 1 декабря эти категории граждан должны поставить второй компонент вакцины.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.10.21

На Ключевском вулкане пропал свердловский альпинист. / Поствыборные рокировки, обязательные прививки и биеннале: итоги недели от РИА «Новый День». / «Ползу с палочкой по перилам за газетой»: ветеран Великой Отечественной полгода не может выйти из дома из-за неработающего лифта (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»