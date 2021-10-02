Екатеринбурженка нашла в огороде трюфели (ФОТО)

Необычный для Свердловской области гриб обнаружен в одном из садов Новоуральска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свердловчанка по имени Елена нашла в саду трюфель массой около 10 гр. Гриб решено было использовать для приготовления пасты. «Сама удивилась, когда нашла. Вообще выкапывала ненужные маме лилии под сосной, которые расползлись по грядке, и неглубоко копнула. Смотрю, не луковица лилии, разломила и поняла, что трюфель», – рассказала девушка.

Отметим, трюфель считается самым редким и дорогим грибом в мире. На Урале он практически не встречается. В России трюфели чаще можно найти в Центральной России или на черноморском побережье.

Как уже писал «Новый День», самый большой трюфель в мире был найден в Хорватии в 1999 году – он весил 1,310 кг. Нашедший гриб Джанкарло Зиганте мог продать его примерно за миллион евро, но вместо этого съел с односельчанами.

Новоуральск, Елена Владимирова

Новоуральск. Другие новости 02.10.21

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