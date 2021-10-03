В Свердловской области снова выросла смертность от Covid-19

За последние сутки в Свердловской области подтверждено 46 смертей больных с коронавирусом. Предыдущий максимальный показатель – 43 умерших – продержался всего три дня. Всего от новой инфекции в области скончалось 6 418 человек.

Высоким остается число пациентов с тяжелым течением болезни.

Выявлено 535 новых случаев коронавируса. Всего – 140 536.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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