Жители Эльмаша замерзают в своих домах: отопление обещали дать к середине месяца

На качество воды и отсутствие отопления продолжают жаловаться жители Эльмаша. Из труб течет ржавая смесь, нередко с целыми кусками ржавчины и земли.

«Мы месяц живем без горячей воды, детей не помыть, самому не помыться, – сказала «Новому Дню» жительница Эльмаша Алина Панова. – Вместо воды бежит грязная жижа, воду отключают стабильно каждый год, а мыться мы с ребенком ездим к друзьям в другие районы. Даже смешно – в XXI веке голову мыть из кастрюль».

Местные жители начали возмущаться в соцсетях, на что получили ответ от администраторов сообщества «Екатеринбург» – официальной группы «ВКонтакте»: «Подача тепла в Екатеринбурге началась 14 сентября. Из-за заполнения систем теплоснабжения и теплопотребления зданий, а также переключения потребителей на основную (зимнюю) схему поставки теплоснабжения, наблюдается ухудшение гидравлического режима тепловых сетей, что может привести к ухудшению качества горячего водоснабжения. По нормализации гидравлического режима, подача горячего водоснабжения нормативного качества будет восстановлена».

Иными словами, жителей призвали потерпеть и пообещали решить коммунальные проблемы. Жительница улицы Таганской Наталья Паздникова сообщила «Новому Дню», что после ее поста «ВКонтакте» и возмущений по поводу грязной воды и отсутствия тепла ситуацию в доме действительно исправили.

«Нам вроде бы все наладили, отопление дали и вода стала чище, – говорит «Новому Дню» Наталья. – До этого из труб текла ржавая вода, не было отопления. Мы потратили вдвое больше кубов воды, потому что пытались пропускать ее каждый раз, но это не давало результатов».

Но тепло до сих пор есть не во всех домах на Эльмаше, как минимум три семьи рассказали «Новому Дню», что все еще живут в холоде.

«Нас предупредили, что до середины октября идет ремонт, поэтому не будет отопления и горячей воды, – рассказала нам жительница улицы Баумана Надежда Вязникова. – Сейчас ждем, пока все нормализуют, коммуналка приходит летняя».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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