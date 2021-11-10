«Спали как в морозильнике»: на Уралмаше и Эльмаше нет горячей воды и отопления

На Уралмаше и Эльмаше снова нет горячей воды и отопления, жители района греют воду на плитах и спят в зимней одежде.

Аркадий, проживающий в доме № 71Б на улице Ильича, сообщил «Новому Дню», что вчера вечером почувствовал холод в квартире – батареи оказались ледяными. «Обычно я не мерзну, но тут сразу же натянул спортивные штаны и шерстяную кофту. Пошел в ванну, там вместо горячей воды идет холодная. Думаю, вот приплыли, – поделился горожанин. – Я побоялся, что это из-за коммуналки отключили, у меня съемная квартира с долгом в 42 тысячи, но сейчас я выплачиваю эту коммуналку как бы в качестве аренды. Но мало ли, подумал, поотключают у меня вообще все, и что делать? В общем, спал я в одежде под всеми одеялами. Утром снова проверил, батареи холодные, вода из горячего крана не идет совсем».

Молодая мама Валерия с улицы Индустрии очень негативно отозвалась о сложившейся ситуации. По ее словам, жильцов даже не предупредили об отключении отопления и воды, что доставило семье массу неудобств. «Свинство, по-другому не назовешь! У меня грудной ребенок, пришлось опять греть тазики, чтобы его искупать, – рассказала Валерия «Новому Дню». – Спали как в морозильнике, завернула ребенка в сто одеял, и сами с мужем кутались. Ладно такое было летом, ладно в сентябре, но сейчас зима на улице, о чем они там думают вообще? Точно уж не о людях. А главное, никакого предупреждения – ни бумажки на двери, ни сообщений в общем чате, ни даже новость никакую в соцсетях не опубликовали. Так бы мы к родителям уехали, чтобы не мерзнуть».

На сайте Екатеринбургской тепловой компании уже опубликовано около 10 сообщений с жалобами на отопление и горячее водоснабжение. Кроме улиц Ильича и Индустрии там фигурирует проспект Космонавтов и улица Мраморская.

Как сообщила «Новому Дню» пресс-секретарь ЕТК Светлана Тимченко, горячая вода и отопление появятся у жителей Уралмаша и Эльмаша сегодня вечером.

«Сейчас в районах идут ремонтные работы. Пока на улице тепло, нужно это сделать, чтобы избежать аварий, когда за окном будут низкие температуры, – сообщила «Новому Дню» Светлана Тимченко. – Так как в отопительный сезон нагрузка на сети увеличена, бригада круглосуточно проводит диагностику – спешно мониторит наличие узких и проблемных мест, ремонтирует по необходимости. Сегодня к 22:00 все будет отремонтировано, вернется и отопление, и горячая вода. Работы были запланированы, администрация уведомлена».

Напомним, что на Уралмаше и Эльмаше подобное происходит не в первый раз. В октябре 2021 года жители жаловались, что замерзают в своих домах.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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