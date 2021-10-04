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Понедельник, 4 октября 2021, 17:59 мск

Новости Екатеринбург

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Из-за запрета массовых мероприятий под вопросом оказался форум 100+ Tecnobuild

В прошлые годы на площадках форума собирались тысячи гостей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране. По ее словам, сегодня только два региона могут себе позволить события с участием 1000-3000 человек, но и для этого «нет оснований», кроме случаев, когда мероприятия организованы как Covid-free зоны.

Под вопросом внезапно оказался строительный форум 100+ Tecnobuild, который должен начаться в «Екатеринбург-Экспо» завтра. В прошлые годы на пленарные заседания, выставку и другие мероприятия форума собирались несколько тысяч человек. В текущих правилах не было пункта об обязательной вакцинации для гостей и участников 100+ 2021 года – достаточно было обычной регистрации.

Состоится ли форум в новых обстоятельствах, неизвестно. Организаторы сами узнали новость о запрете массовых мероприятий из сообщений СМИ.

«Не могу ничего пока сказать, новость мы прочитали только что. Мы находимся на площадке, здесь продолжается монтаж стендов. Будем выяснять, какие действия должны предпринять. В любом случае утаить что-то у нас не получится», – прокомментировала «Новому Дню» руководитель рабочей группы форума 100+ Вера Белоус.

Региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавиурса на вопрос «Нового Дня», какие мероприятия попадают под запрет в Свердловской области, – пока не ответил.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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