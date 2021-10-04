Из-за запрета массовых мероприятий под вопросом оказался форум 100+ Tecnobuild

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране. По ее словам, сегодня только два региона могут себе позволить события с участием 1000-3000 человек, но и для этого «нет оснований», кроме случаев, когда мероприятия организованы как Covid-free зоны.

Под вопросом внезапно оказался строительный форум 100+ Tecnobuild, который должен начаться в «Екатеринбург-Экспо» завтра. В прошлые годы на пленарные заседания, выставку и другие мероприятия форума собирались несколько тысяч человек. В текущих правилах не было пункта об обязательной вакцинации для гостей и участников 100+ 2021 года – достаточно было обычной регистрации.

Состоится ли форум в новых обстоятельствах, неизвестно. Организаторы сами узнали новость о запрете массовых мероприятий из сообщений СМИ.

«Не могу ничего пока сказать, новость мы прочитали только что. Мы находимся на площадке, здесь продолжается монтаж стендов. Будем выяснять, какие действия должны предпринять. В любом случае утаить что-то у нас не получится», – прокомментировала «Новому Дню» руководитель рабочей группы форума 100+ Вера Белоус.

Региональный оперштаб по предотвращению распространения коронавиурса на вопрос «Нового Дня», какие мероприятия попадают под запрет в Свердловской области, – пока не ответил.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.10.21

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