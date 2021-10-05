Толкучка в 10 баллов: «Форум 100+» стартовал с очередей на входе (ФОТО)

В «Екатеринбург-Экспо» открылся VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие началось с длинных очередей у турникетов.

100+ TechnoBuild будет проходить с 5 по 7 октября. Тема форума – «Диалог регионов». В его рамках пройдет более 120 секций.

Отметим, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране, заставив поволноваться организаторов «100+». По ее словам, сегодня только два региона могут себе позволить события с участием 1000-3000 человек, но и для этого «нет оснований», кроме случаев, когда мероприятия организованы как Covid-free зоны.

Однако в оперштабе Свердловской области пояснили, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе не вводится.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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