В центральной больнице Карпинска опровергли информацию о нехватке мест для ковидных больных

В ЦГБ Карпинска не подтвердили информацию о нехватке ковидных коек в медучреждении. Об этом «Новому Дню» сообщил пресс-секретарь больницы Максим Альдергот.

«У нас есть такая тенденция: периодически госпиталь заполняется полностью, а вечером пациенты выписываются, на их места кладутся новые, никакой паники у нас нет», – пояснил он. Также часть больных находится на амбулаторном лечении, то есть дома. Сейчас в госпитале развернуто 112 коек для больных Covid-19.

Накануне «Вечерний Карпинск» со ссылкой на главврача ЦГБ Евгения Штаха, выступавшего на совещании в мэрии, рассказал, что «в ковидном госпитале Карпинска нет свободных коек, аппараты ИВЛ ремонтировать не успевают, кислородные установки работают на пределе».

В медучреждении опровергли и сообщение неработающем оборудовании: «Аппараты ИВЛ выходят из строя периодически. У нас 14 реанимационных коек, и они работают, ломаются. У нас два аппарата есть в резерве, плюс минздрав приобрел два аппарата, они законсервированы. Аппаратов достаточно», – заявил Максим Альдергот.

По информации свердловского оперштаба, в регионе развернуто 8172 койки, из них около тысячи свободны. Медучреждения области в достаточном количестве обеспечены аппаратами ИВЛ, сообщили там агентству.

Между тем сегодня на открытии VIII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild собрались огромные очереди. Свердловские медики, указывая на нарушения, ждут очередного роста числа заболевших.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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