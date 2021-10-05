Медики шокированы столпотворением на открытии «Форум-100+»: «Ждем новых больных»

Свердловские медики ждут взлета заболеваемости Covid-100 после проведения VIII Международного строительного форума выставки 100+ TechnoBuild.

«Организаторы ожидают до 15 000 гостей с 5 по 7 октября. Сегодняшние кадры с Форума свидетельствуют о грубейшем пренебрежении мерами инфекционной безопасности организаторами и посетителями», – пишет в фейсбуке Александр Соловьев, руководитель лабораторных проектов ГМК МЕДМА, и перечисляет нарушения:

– Столпотворение на входе, никакая дистанция не соблюдается;

– Масочный режим соблюдается далеко не всеми!

– На форум допускаются все желающие.

«Почему не организован допуск только вакцинированных, переболевших или людей с отрицательным 24 тестом ПЦР (или антигенным тестом)? Организаторы ожидают большого числа посетителей, а больницам нужно ожидать новых пациентов…»

С Соловьевым согласен главный врач ГКБ 24 Алексей Малинкин: «Комментарий не мой, а Александра Соловьева. Но подписываюсь под каждым словом. Мест нет!»

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в «Екатеринбург-Экспо» открылся VIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие началось с длинных очередей у турникетов.

Только накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене массовых мероприятий по всей стране, заставив поволноваться организаторов «100+». По ее словам, сегодня только два региона могут себе позволить события с участием 1000-3000 человек, но и для этого «нет оснований», кроме случаев, когда мероприятия организованы как Covid-free зоны.

Однако в оперштабе Свердловской области пояснили, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе не вводится.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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