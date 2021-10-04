Оперштаб Свердловской области: дополнительных ограничений по мероприятиям не вводится

В оперштабе Свердловской области сообщили, что никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в регионе не вводится.

В штабе сослались на заявление федерального Роспотребнадзора: «Решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов совместно с главными санитарными врачами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось».

Таким образом, все массовые мероприятия, которые анонсировались на Среднем Урале, состоятся. В том числе, форум 100+, который начнется завтра, а также Ural Music Night 22 октября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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