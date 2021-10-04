Власти отменили все массовые мероприятия в России из-за Covid-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене массовых мероприятий по всей стране. Только в двух регионах эпидобстановка позволяет собрать в одном месте от тысячи до трех тысяч человек. Однако «такие мероприятия сегодня не проводятся, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», подчеркнула руководитель ведомства.

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного санитарного врача в зависимости от эпидпроцесса. Ситуация с коронавирусом крайне напряженная», – сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую 39-ю неделю заболеваемость выросла на 14%. Две недели назад рост составлял вдвое меньше – 7%, неделю назад – 9%. Ни в одном субъекте РФ нельзя проводить мероприятия с участием более трех тысяч человек – в связи с эпидобстановкой.

«Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов. Много пациентов в больницах – в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», – добавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Стенограмма заседания опубликована на сайте правительства РФ.

Еще в конце июня Роспотребнадзор призвал кабмин запретить все массовые мероприятия на территории страны из-за сложной эпидемиологической обстановки. Анна Попова заявила, что неправильно подвергать риску здоровье населения на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай Covid-19. Суточная заболеваемость превышает 25 тыс. человек третий день подряд.

Москва, Наталья Рязанова

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