Роспотребнадзор выступил за полный запрет всех массовых мероприятий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой запретить все массовые мероприятия на территории страны. По словам главного санитарного врача, массовые мероприятия проводятся даже в тех регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

«Массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить», – сказала Попова (цитата по РИА «Новости») на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что также без соблюдения должных требований с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции – проводятся также крупные политические мероприятия. «Все это транслируют наши видеоканалы, и я категорически не готова с этим согласиться. Это неправильно, подвергать риску здоровье населения в сегодняшнем дне недопустимо, как собственно и всегда», – подчеркнула она.

Попова назвала сложившуюся ситуацию недопустимой и попросила Мишустина поддержать подготовленный ведомством проект постановления главного государственного санитарного врача. В нем указаны «не рекомендации, а требования» по соблюдению правил в зависимости от ситуации с COVID-19 в регионах.

«Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным, и чтобы мы могли бы сохранять здоровье населения, не допуская проведения такого рода мероприятий в особых условиях эпидемии», – резюмировала Попова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.06.21

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