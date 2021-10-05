Сбербанк заявил об устранении неполадок в мобильном приложении

Сбербанк устранил затруднения, мешавшие пользователям работать с мобильным приложением «Сбербанк онлайн».

«Сбербанк Онлайн работает в штатном режиме. По техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с затруднениями входа и проведения операций в приложении в течение нескольких минут. Специалисты банка оперативно устранили затруднения», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на кредитное учреждение.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня после 16:00 по уральскому времени у пользователей были замечены сложности с сервисом «Сбербанк-онлайн». При попытке зайти в приложение некоторые гаджеты выдают сообщение «Операция временно недоступна. Повторите попытку позже» или «Сохраненный 5-значный код не подходит. Возможно, вы его изменили, зарегистрировавшись на другом устройстве. Вы можете ввести новый 5-значный код, и он будет привязан к Touch ID».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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