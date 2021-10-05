Теперь – «Сбербанк-онлайн»: пользователи не могут воспользоваться сервисом (ФОТО)

После вчерашних проблем с соцсетями у пользователей замечены сложности с сервисом «Сбербанк-онлайн».

При попытке зайти в приложение некоторые гаджеты выдают сообщение «Операция временно недоступна. Повторите попытку позже» или «Сохраненный 5-значный код не подходит. Возможно, вы его изменили, зарегистрировавшись на другом устройстве. Вы можете ввести новый 5-значный код, и он будет привязан к Touch ID».

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером «упали» многие социальные сети, и люди, ведущие бизнес-аккаунты, не на шутку переволновалась, что останутся без заработка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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