«Убедите себя, что это долгожданный выходной»: советы психолога, как справиться со стрессом из-за падения соцсетей

Накануне вечером социальные сети «упали», и люди, ведущие бизнес-аккаунты, не на шутку переволновалась, что останутся без заработка. «Новый День» поговорил с психологом, выяснив, как справиться со стрессом, если рухнет «Инстаграм».

«Эти пять часов я сидела как на иголках: вдруг это бан, и я потеряла своих 7 тысяч подписчиков? – сообщила «Новому Дню» фем-блогерка и тату-мастер Александра Керова. – Я должна была утром выложить рекламу, а в блогерском море, если ты не выкладываешь рекламу в срок, ты должен вернуть деньги и автоматически попадаешь в чёрный список недобросовестных блогеров в общих чатах. При этом причина значения не имеет. А ещё я веду запись на тату через инсту, а клиенты тупо не могли посмотреть мой адрес. И на ночные сеансы не приехали три человека, я потеряла довольно много денег».

Как в такой непростой ситуации справиться со стрессом, рассказала «Новому Дню» психолог, базирующаяся в Instagram, Анастасия Кынкурогова.

«Мы эту ситуацию полночи обсуждали с коллегами, – говорит специалист. – На удивление, нам звонили в основном перепуганные родители, у которых дети бились в истерике, потому что не могли посидеть в инстаграме. Кто-то даже валерианой поил ребенка, и я вам скажу, что если никакие уговоры не помогают, то это хороший способ экстренной помощи. Вообще, конечно, такого ребенка нужно срочно вести к психологу, потому что зависимость от социальных сетей опасна примерно так же, как и от азартных игр».

Анастасия Кынкурогова как психолог и блогер пояснила, что делать в таких ситуациях.

«Если говорить о взрослых людях, у которых произошла такая ситуация, то советы стандартны, – отметила психолог. – Для начала разберитесь в причине своей неприятности. У вас не грузит инстаграм. Вы к этому причастны? Узнайте это. Банальный способ – позвонить другу и задать вопрос. Если проблема не у вас – спокойно ждем ее решения. Если же это чисто ваша проблема, к примеру, бан, то это уже отдельный вопрос».

Анастасия дала читателям «Нового Дня» несколько советов, как снять напряжение ожидания, когда вашего участия в решении проблемы не требуется.

1. Если вы узнали, что «Инстаграм» или любой другой информационный ресурс заблокирован у всех, не вникайте в комментарии под новостями в интернете. «Вот вы узнали, что у ваших друзей, коллег нет туда доступа, увидели новости – не заходите в комментарии по возможности, – сказала психолог. – Там пишут в основном то, что вызовет у вас волнение, если вы относитесь к данной ситуации серьезно. Даже я заволновалась, когда увидела: «Инсту удалили», «Интернет отменят», а ведь слухи приносят больше всего вреда».

2. Убедите себя, что у вас не вынужденная невозможность работать, а долгожданный выходной. «Знаете, как в школе, когда отменяют занятия из-за морозов, вы же не чувствовали, что морозы навсегда и дома придется сидеть вечно? В крайнем случае, свяжитесь со специалистом, чтобы узнать причину неприятности не по слухам, а от того, кто в этом разбирается, – сказала «Новому Дню» Анастасия. – К примеру, мой молодой человек работает программистом, я спросила у него, он сказал, что такое бывает постоянно банально из-за наплыва пользователей, так что поводов для беспокойства нет».

3. Если избавиться от волнения не удается, обратитесь к психологу: «Возможно, это звоночек серьезного заболевания. Если организм так плохо реагирует на стресс, это может оказаться симптомом депрессии, тревожности и другого расстройства. При быстром обнаружении удастся избежать серьезных последствий».

«Инстаграм», «Тик-ток» – крайне ненадежные ресурсы. К примеру, сегодня у вас миллион подписчиков, а завтра вас заблокировали, вы лишились заработка, у вас стресс, тревожность, апатия, – продолжает Анастасия Кынкурогова. – Или у вас исчезли записи клиентов, и от этого вы очень волнуетесь за свой заработок. В этом случае как блогер могу посоветовать завести, во-первых, запасной аккаунт на той же платформе, а во-вторых, аккаунт на другой платформе, например, в «Телеграме». Пригласить туда часть своей аудитории, и в случае блока ваши подписчики не пропадут. В-третьих, если вы ведете запись, отображайте ее еще и в блокноте – как говорится, рукописи не горят! Ну и, конечно, обменивайтесь с клиентами номерами телефонов».

«Думайте наперед, обучайтесь, приобретайте навыки, и тогда любую неудачу можно будет стойко выдержать», – заключила психолог-блогер.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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