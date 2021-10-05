«В TikTok залетел на все это время»: сбой Facebook, Instagram и WhatsApp не застал екатеринбуржцев врасплох (ВИДЕО)

Накануне вечером пользователи по всему миру на несколько часов остались без мессенджера WhatsApp и социальных сетей Facebook и Instagram – в их работе произошел сбой. Некоторые инстаблогеры понесли прямые финансовые потери. Мы спросили у простых горожан: «Заметили ли вы отключение этих площадок и чем вы занимались, когда соцсети упали?»

Что делать, если упали соцсети

Люди взрослые провели время в кругу семьи: «Обрадовалась, вечер прошел спокойно. Поговорила с детьми, обсудили все секции, все проблемы. Позанималась английским и телевизор посмотрела. Я была счастлива», – сказала екатеринбурженка.

Большинство горожан отключение заметили, но спокойно обошлись без Instagram и Facebook: «Подружка позвонила, сказала, что интернет не работает. Но мне Instagram был не нужен, я сериал смотрела». «Мы заметили в десятом часу, но никак не пострадали, ведь сотовую связь никто не отменял», – говорят горожане. Некоторые сбоев и не заметили: «У меня на вечер книжка есть».

Молодые уральцы не растерялись и быстро перешли на работающие платформы: «Мне социальные сети не так сильно нужны, я во «Вконтакте» и в Telegram зашел для переписки», «В TikTok залетел на это время».

А вот горожане, у которых работа связана с упавшими вчера платформами, понервничали: «У меня не погружалось двадцать уведомлений в директе, я смотрю, а там пусто, люди обиделись. Но я подумала и решила на это забить».

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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