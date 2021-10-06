«Таксист – как повар в ресторане»: в Екатеринбурге прошел конкурс на лучшего водителя такси (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Урала в четвертый раз состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2021». Два десятка водителей боролись за приз в 15 тысяч рублей и возможность представить Свердловскую область на всероссийском соревновании в Сочи.

Как определяли лучшего водителя такси

Конкурс проходил в два этапа. Сначала таксистов проверили на знание ПДД, истории региона, законодательства о такси, устройства автомобиля и основ оказания первой помощи при ДТП.

Самый заметный участник – Сергей Кислица. Работал в Америке, вернулся в Россию. Говорит, что в нашей стране отсутствует культ такси, в отличие от США. «Меня учили в Нью-Йорке, что водитель должен не только привезти пассажира с точки А до точки Б, а еще чтобы человек остался доволен обслуживанием. Таксист – это как повар в ресторане, вы же хотите, чтобы вас обслужили в ресторане хорошо», – говорит Сергей.

Затем участники состязались в скоростном маневрировании: таксисты делали «змейку», заезжали задом в гараж. В одном из конкурсов водители на время выполняли элементы со стаканом воды на крыше автомобиля. Кто меньше пролил, тот и выиграл.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 06.10.21

ГИБДД Екатеринбурга провела рейд по поиску зацеперов (ФОТО). / Большинство фракций поддержали ужесточение наказания за изнасилование детей. / За неделю спрос на зимнюю резину вырос почти на 80%. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»