Гонки мусоровозов прошли в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Урала в 15-й раз выбирали лучшего водителя мусоровоза. Конкурс в преддверии Дня автомобилиста провела «Спецавтобаза».

Гонки мусоровозов

Два десятка шоферов со всей свердловской области состязались в знании ПДД и скоростном маневрировании. Жюри оценивали чистоту проезда участка и скорость.

Руслан Маухиев работает в ЕМУП «Спецавтобаза» с 2017 года. Руслан говорит, что задания для него привычны: с парковой во дворе, разгрузкой контейнеров он сталкивается ежедневно. В прошлом году он победил на этих соревнованиях, в этом – защищает титул.

«Проезды во дворах – самое сложное в нашей работе, в каждую смену на некоторые места приходится ездить по два-три раза, чтобы люди остались довольны», – рассказывает Руслан.

В этом году впервые прошел женский заезд. «Я люблю дорогу саму по себе, мне стало интересно, как такими машинами крупными управлять. Трудно бывает в грузовиках дотянуться до педалей и включить заднюю передачу», – говорит Ольга Самборская, судья соревнований. Она водит с 18 лет, у нее есть права всех категорий, кроме троллейбуса и трамвая.

За день водителям нужно объехать 40 контейнерных площадок. «То, что водители показывают здесь, – это маленькая часть того, что они на самом деле делают, чтобы вывезти твердые коммунальные отходы», – сказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

В начале октября похожий конкурс проходил среди таксистов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Дмитрий Бутаков

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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