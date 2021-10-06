Зацепинг ради популярности в соцсетях: водитель трамвая рассказал об опасном увлечении молодежи

Зацепинг: экстрим или бедность? Почему дети и подростки рискуют жизнями, катаясь на трамваях с внешней стороны? Водитель трамвая с трехлетним стажем Захар Комлев (в качестве фамилии используется псевдоним) рассказал «Новому Дню» о проблеме зацепинга среди молодежи.

После недавнего трагического случая смерти девочки-зацепера под колесами трамвая, вагоновожатые серьезно напряглись, ведь смертельных случаев в регионе не было давно. Захар отучился на курсах водителей трамвая три года назад, и с тех пор водит махину по рельсам Екатеринбурга. За все время работы он встречался с зацеперами всего несколько раз. «За мои три года я, наверное, человека три-четыре снял с трамвая с той стороны, ну и ловили многих, которые пытались забраться на «сцепку», – рассказал «Новому Дню» Захар. – Не сказал бы, что случаев очень много, однако проблема в любом случае есть, если это происходит у нас».

По словам Захара, зацеперство, как и пропаганда этого занятия, карается по закону, грозит нарушителям штрафами и в редких случаях лишением свободы. «Есть закон о нарушении правил при пользовании транспортом, так вот по тому закону пойманный зацепер должен заплатить штраф от 500 рублей до двух тысяч, – отметил собеседник агентства. – Я, как водитель, если обнаружил такого «перца» у себя на машине, должен его немедленно снять и передать в руки полиции. Правда, такого опыта у меня не было, так как я замечал парней лет 14-16, которые, завидев водителя или кондуктора, спрыгивали и убегали. Вообще, такие случаи должны быть на контроле, как у водителя, так и у кондуктора. Честно, не знаю, будет ли какое-то наказание водителю того трамвая, под колесами которого девочка погибла, может быть отстранят от работы».

Захар отметил, что популярность таких экстремальных увлечений среди молодежи сейчас, несомненно, меньше, чем 10-20 лет назад, однако может вновь набрать обороты и виной тому соцсети. «Я тоже этим в школе занимался, не был послушным, – рассказал «Новому Дню» Захар. – Мы таким занимались только потому, что денег тогда на проезд не было. Сейчас они этим занимаются не от бедности, а потому что у них своя субкультура, они снимают свои видео в разные сети, Тик-Ток, да еще что-нибудь. Не скажу, что у нас было оправдание, но рисковать жизнью ради видео какая-то сомнительная идея. У меня есть тринадцатилетняя сестра, и вот по разговорам с ней я понял, что недавняя история с погибшей девочкой вызывает у их поколения не ужас, а то ли восхищение, то ли даже зависть. В своих школьных чатах они обсуждают, сколько просмотров набрало бы подобное видео в Тик-Токе! Я волнуюсь, что этот случай вызовет не уменьшение, а увеличение зацеперов».

В конце беседы Захар Комлев пояснил, что среди коллег разговоры о зацеперах он слышит часто, в основном они ездят на сцепках между вагонами или на хвосте состава. Случаев, когда кто-нибудь забирается на крышу, водитель трамвая не помнит, однако это еще более опасно, ведь можно случайно зацепиться за провод. «Что хочу сказать прежде всего детям: ваш хайп не стоит жизни, а если вы занимаетесь этим из-за того, что денег нет, лучше зайдите внутрь и скажите об этом кондуктору. Мы все с вами люди и, в случае чего, оплатим ваш проезд сами. Честное слово, намного важнее ваша жизнь», – заключает водитель трамвая.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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