В России штраф для «зацеперов» вырос в 40 раз

В России выросла сумма штрафа за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте. Соответствующий закон приняла Госдума в третьем, окончательном чтении.

«Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей», – следует из документа.

Теперь же штраф вырос до 4 тысяч рублей. Наказание грозит за высадку граждан на ходу поезда либо за проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а также за самовольную без надобности остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде.

По словам авторов инициативы, в последнее время проблема очень актуальна. «Трэйнсерфинг», «трэйнхопинг», «зацепинг» представляют опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта.

«Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были бы внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать», – сказал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

За пять лет в правоохранительные органы было доставлено более 1700 несовершеннолетних «зацеперов». А за семь месяцев 2020 года только в Центральном федеральном округе 11 несовершеннолетних получили травмы, четверо из них погибли, передает «Интерфакс».

Москва, Зоя Осколкова

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